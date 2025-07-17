Сдавшего экс-министра директора омского интерната обвинили во взятках

Дело Башурова связано с расследованием против руководителя департамента финансово-экономического обеспечения омского Минтруда Надежды Крапивы, а также с делом экс-министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова. Именно показания Башурова стали основанием для ареста Куприянова. Куприянов был задержан в Омске 6 июня 2024 года и этапирован в Москву. Его обвиняют в получении взятки на сумму 647 тысяч рублей. По решению суда Куприянов заключен под стражу, а на его имущество и денежные средства на общую сумму 26,6 млн рублей наложен арест. Вину бывший министр не признает, дело направлено в суд для рассмотрения.