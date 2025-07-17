Суд приговорил минчанина за убийство двух котов своей бывшей и ограбление

Говорится, что в ноябре 2024 жительница Минска попала в больницу и попросила своего 34-летнего сожителя присмотреть за ее четырьмя кошками. Мужчина согласился. В один из вечером он распивал алкоголь вместе с приятелем. В этот момент два кота всячески пытались обратить на себя его внимание.