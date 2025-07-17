Суд приговорил минчанина за убийство двух котов своей бывшей и ограбление. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Минска, передает агентство «Минск-Новости».
Говорится, что в ноябре 2024 жительница Минска попала в больницу и попросила своего 34-летнего сожителя присмотреть за ее четырьмя кошками. Мужчина согласился. В один из вечером он распивал алкоголь вместе с приятелем. В этот момент два кота всячески пытались обратить на себя его внимание.
Однако мужчина вместо того, чтобы покормить животных, схватил одного из котов породы сфинкс и задушил его ремнем, повесив на трубе. Вторую кошку фигурант изо всех сил ударил головой о стену. После этого он выбросил тела убитых животных из окна пятого этажа, расположенного на улице Якубовского (подробнее — здесь).
Сообщается, что в январе 2025 года мужчина зашел к своему знакомому, который проживает в одном из домов по улице Шаранговича. Фигурант обратил внимание, что дверь в его тамбур не закрывается, и уже позднее украл оттуда металлодетектор с комплектующими общей стоимостью 555 рублей.
На следующий день минчанин из того же тамбура забрал домкрат, молоток, веревки, строительный пистолет, а также садовую лопатку, два автомобильных амортизатора и пружины к ним, канистры с антифризом и грунтовкой. Некоторые из вещей он сдал в ломбард, а что-то продал. Сотрудники милиции в момент задержания нашли в квартире мужчины веревку, садовую лопатку, строительный пистолет.
В отношении жителя Минска было заведено уголовное дело по двум статьям. Вину он признал частично. Заместитель начальника отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры Минска Юлия Лебедева отметила, что суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 331 Уголовного кодекса — жестокое обращение с животным и части 2 статьи 205 УК — кража.
Лебедева отметила, что ему было назначено окончательное наказание в виде трех лет лишения свободы, которые обвиняемый проведет в исправительной колонии в условиях общего режима. Также мужчина должен пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма, возместить потерпевшему 230 рублей в счет причинения имущественного ущерба и еще 200 рублей в качестве компенсации морального вреда.
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