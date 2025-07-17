В Хабаровске вынесли приговор экс-руководителю филиала РАНХиГС

Установлено, что подсудимый заключил фиктивные договоры на оказание услуг по организации допобразования с предпринимателями. Он убедил контрагентов, что обязательства выполнят другие лица. Коммерсанты передавали ему полученные бюджетные средства. В общей сумме злоумышленник похитил более миллиона.