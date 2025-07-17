В Хабаровске вынесли приговор экс-руководителю филиала РАНХиГС

Суд признал его виновным по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение), сообщили в прокуратуре региона.
Установлено, что подсудимый заключил фиктивные договоры на оказание услуг по организации допобразования с предпринимателями. Он убедил контрагентов, что обязательства выполнят другие лица. Коммерсанты передавали ему полученные бюджетные средства. В общей сумме злоумышленник похитил более миллиона.
Суд вынес приговор — четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. С виновного взыскано свыше миллиона рублей для возмещения присвоенной суммы.
Приговор в законную силу не вступил.