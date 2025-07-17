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Опубликованы кадры из квартиры, куда упал БПЛА в Воронеже

В Воронеже украинский дрон утром 17 июля врезался в жилой дом в районе улицы Айвазовского. В здании выбиты окна и разрушена стена. Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры того, как сейчас выглядит разрушенный дом.

В Воронеже дрон ударил по 16-ому жилому и 17-ому техническому этажам дома.

В Воронеже украинский дрон утром 17 июля врезался в жилой дом в районе улицы Айвазовского. В здании выбиты окна и разрушена стена. Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры того, как сейчас выглядит разрушенный дом.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Воронеже украинский беспилотник влетел в жилой дом. Онлайн-трансляция.

В результате происшествия был разрушен фасад жилого дома, повреждены не менее четырех квартир. В одной из них обрушилась бетонная стена, в нескольких других выбиты оконные стекла. На фотографиях можно увидеть, что квартиры завалены обломками. Фрагменты фасада и окон также упали на припаркованные под домом автомобили.

Кроме того, по предварительным данным, после попадания беспилотника в дом пострадали трое несовершеннолетних. По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, в городе продолжается обнаружение обломков сбитых БПЛА.

Беспилотник ВСУ прилетел в многоэтажный дом telegram-канал «Регион-36 (Воронеж с огоньком)» t.me/voronezh_r36/24310 В результате удара были выбиты оконные рамы и стекла telegram-канал «Регион-36 (Воронеж с огоньком)» t.me/voronezh_r36/24310 В квартирах лежат обломки разрушенных стен и окон telegram-канал «Регион-36 (Воронеж с огоньком)» t.me/voronezh_r36/24310Некоторые фрагменты разрушенного дома упали на припаркованные машины telegram-канал «Регион-36 (Воронеж с огоньком)» t.me/voronezh_r36/24310

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