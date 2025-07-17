Пожар на подстанции в Ташкенте: очередной сигнал о перегруженной энергосистеме столицы

Как рассказали в МЧС, сообщение о возгорании трансформатора на подстанции, расположенной на улице Авайхон, поступило в 01:31. Спасатели прибыли на место уже через шесть минут и полностью ликвидировали огонь к 02:06. К счастью, обошлось без пострадавших.
На первый взгляд, все выглядит как оперативно ликвидированная нештатная ситуация. Но за этим инцидентом скрывается куда более тревожная картина. В РЭС уточнили, что причиной пожара стало короткое замыкание, вызванное перегрузкой высоковольтного оборудования.
Что это значит на деле? То, что наша энергетическая инфраструктура работает на пределе своих возможностей. Оборудование не выдерживает нагрузки, особенно в период экстремальной жары, когда резко возрастает потребление электроэнергии. В таких условиях перегрев и короткие замыкания становятся вопросом времени.
Пока официальные ведомства рапортуют о модернизации энергетического сектора, жители Ташкента каждый день сталкиваются с реальностью, которая всё больше напоминает хронику коммунального коллапса. Достаточно зайти в Telegram-группу «1055» — это уже не чат поддержки, а настоящая лента жалоб, тревоги и беспомощности, где десятки пользователей ежедневно сообщают об очередных отключениях света в разных районах города.
Причём речь идёт не только об отключениях. Люди массово жалуются на низкое напряжение, от которого вылетают холодильники и умирают кондиционеры. Кто-то теряет продукты, кто-то — дорогостоящую технику.
Проблема очевидна: энергетическая инфраструктура города не справляется с растущим потреблением. Темпы застройки, расширение частного сектора, массовое подключение кондиционеров и бытовой техники — всё это не сопровождается достаточным обновлением подстанций, линий и трансформаторов.
Вопрос стоит уже не только о техническом обслуживании, но и о стратегическом переосмыслении всей системы энергоснабжения столицы. С каждым годом город растёт, количество потребителей увеличивается, климат становится жарче — и при этом подстанции продолжают работать в том же режиме, что и десять лет назад.
Вместо того чтобы признать износ системы и предложить реальные шаги по её модернизации, людям навязывается нарратив о «нерациональном использовании электроэнергии». На полном серьёзе обсуждаются меры по «наказанию» предпринимателей за включённые в дневное время лампочки. Получается, человек платит за электроэнергию, но всё равно виноват — за то, что пользуется ей.
Пора понять: проблема не в лампочках, а в системе. И пока диалог с горожанами будет оставаться лишь формальностью для чиновников, Ташкент продолжит погружаться в темноту не только физически, но и метафорически.