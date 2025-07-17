Пожар на подстанции в Ташкенте: очередной сигнал о перегруженной энергосистеме столицы

Вопрос стоит уже не только о техническом обслуживании, но и о стратегическом переосмыслении всей системы энергоснабжения столицы. С каждым годом город растёт, количество потребителей увеличивается, климат становится жарче — и при этом подстанции продолжают работать в том же режиме, что и десять лет назад.