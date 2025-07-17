Жители Омской области в июне лишились более 208 миллионов рублей

Одним из ярких примеров стала история 39-летней жительницы Октябрьского округа Омска. В период с апреля по июнь 2025 года она, полагая, что вкладывает средства в прибыльные инвестиции, перевела через криптообменник 6,5 миллионов рублей. Однако обещанные доходы так и не были получены, а связь с «инвесторами» прекратилась.