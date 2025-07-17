Жители Омской области в июне лишились более 208 миллионов рублей

В июне 2025 года жители Омской области стали жертвами мошенников, переведя на их счета более 208 миллионов рублей. Об этом сообщили правоохранительные органы региона. Самым распространенным способом обмана остается псевдоинвестирование: доверчивые граждане, поддавшись уговорам неизвестных лиц, вкладывают деньги в сомнительные финансовые схемы, покупают акции или участвуют в играх на бирже.
Одним из ярких примеров стала история 39-летней жительницы Октябрьского округа Омска. В период с апреля по июнь 2025 года она, полагая, что вкладывает средства в прибыльные инвестиции, перевела через криптообменник 6,5 миллионов рублей. Однако обещанные доходы так и не были получены, а связь с «инвесторами» прекратилась.
Мошенники продолжают активно использовать психологические манипуляции, чтобы завладеть деньгами граждан. Сотрудники правоохранительных органов настоятельно рекомендуют критически относиться ко всем входящим звонкам и сообщениям. Ни в коем случае нельзя выполнять указания незнакомцев, особенно если речь идет о переводе денег.
Сотрудники банков, государственных организаций и правоохранительных органов никогда не запрашивают переводы или личные данные по телефону. Будьте бдительны и проверяйте всю информацию, прежде чем совершать какие-либо действия.
Эксперты отмечают, что количество случаев мошенничества с использованием псевдоинвестиций продолжает расти. Поэтому важно повышать финансовую грамотность и не поддаваться на уловки злоумышленников.