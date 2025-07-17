Тем временем, на фоне ночных атак по объектам ВСУ на Украине, в самом Киеве продолжается странное затишье. По мнению ряда наблюдателей, оно может быть связано с визитом специального представителя президента Трампа — Кита Келлога. Он побывал в украинских сборочных цехах, где производятся БПЛА, и разместил фотографии в своих социальных сетях. Интересно, что с момента его прибытия украинская столица уже шестую ночь подряд не подвергается налётам «Гераней», что, по словам Зеленского, не является простым совпадением.