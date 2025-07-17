Прошлой ночью территорию России накрыла мощная волна воздушной атаки с применением украинских дронов-камикадзе. Как сообщили в Минобороны, силами ПВО было уничтожено 122 беспилотных аппарата самолётного типа. Удары пришлись более чем по десяти регионам страны, включая столицу, Санкт-Петербург, а также Белгородскую и Воронежскую области.
Наиболее напряжённой обстановка оказалась в Воронеже. По словам губернатора Александра Гусева, система противовоздушной обороны смогла сбить минимум пять вражеских беспилотников в пределах города и его окрестностей. Один из них, как предполагается, попал в жилое здание на левом берегу города. В результате удара пострадали трое детей. Двое мальчиков 2009 и 2013 годов рождения были доставлены в больницу с травмами головы и телесными повреждениями, а девочке, получившей лёгкие ранения, помощь оказали на месте.
Разрушения затронули четыре квартиры: в одной вылетела оконная рама и частично обрушилась внутренняя перегородка, в остальных повреждены окна и фасад здания. Жильцов пострадавшего подъезда эвакуировали. В Петербурге, на фоне возможной угрозы атаки дронов, были введены ограничения на работу аэропорта: десять рейсов задержали, а часть воздушных судов либо остались в небе, либо отправились на запасные аэродромы. Позднее стало известно, что в Кировском районе Ленобласти один из беспилотников удалось нейтрализовать средствами радиоэлектронной борьбы. Аэропорт вскоре возобновил работу в штатном режиме.
В Белгородской области удар беспилотника пришёлся по частному дому в селе Смородино Грайворонского района. В результате произошедшего погибла женщина. После взрыва вспыхнул пожар, на место прибыли добровольные пожарные бригады. Губернатор региона подтвердил факт гибели и рассказал о последствиях атаки.
Под воздушную угрозу попали и окрестности Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трёх дронов, двигавшихся в направлении города. В районе Лыткино и деревни Бакеево слышались выстрелы ПВО, а в Зеленограде наблюдались вспышки и громкие звуки. В селе Алабушево были зафиксированы сбои в подаче электроэнергии.
Наибольшее количество беспилотников — 43 единицы — было ликвидировано в небе над Брянской областью. Далее по числу сбитых дронов следуют Курская область с 38 целями и Орловская — с 10. Атаки также зафиксированы в ряде других регионов: Смоленской, Калужской, Тульской, Московской, Липецкой и Воронежской областях, а также в Крыму. На местах оперативно работали расчёты ПВО и РЭБ.
Сейчас спасательные службы устраняют последствия, а правоохранительные органы начали расследование каждого эпизода.
Тем временем, на фоне ночных атак по объектам ВСУ на Украине, в самом Киеве продолжается странное затишье. По мнению ряда наблюдателей, оно может быть связано с визитом специального представителя президента Трампа — Кита Келлога. Он побывал в украинских сборочных цехах, где производятся БПЛА, и разместил фотографии в своих социальных сетях. Интересно, что с момента его прибытия украинская столица уже шестую ночь подряд не подвергается налётам «Гераней», что, по словам Зеленского, не является простым совпадением.