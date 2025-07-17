Восемь детей от троих родителей появились на свет в Британии

«В Великобритании родились восемь детей с ДНК трёх человек, полученной в результате процедуры по устранению неизлечимого наследственного заболевания», — пишет Sky News. По данным, опубликованным в New England Journal of Medicine, все дети — четыре девочки и четыре мальчика, включая пару однояйцевых близнецов, — родились в последние пять лет и чувствуют себя хорошо.