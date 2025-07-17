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С тольяттинца взыскали 240 тысяч за кражу дизельной электростанции и двигателя

Горожанин похитил чужое имущество в одном из поселков региона.

Горожанин похитил чужое имущество в одном из поселков региона. Подробностями поделилась пресс-служба областного ГУ ФССП.

Тольяттинец узнал, что участок с дизельной электростанцией, двигателем от МАЗа и другими вещами никем не охраняется. В итоге забрал все себе. Но уйти незамеченным не удалось.

На мужчину завели уголовное дело. Суд лишил его свободы на 2 года условно и обязал выплатить потерпевшему 240 тыс. рублей. Но злоумышленник деньги отправлять не спешил. Материалы передали приставам Автозаводского района.

Правоохранители взыскали средства с доходов нарушителя и еще 16 тыс. рублей исполнительского сбора за просрочку по переводу.

Ранее самарские приставы отправили в зону спецоперации семь машин. Их забрали у любителей нетрезвой езды.

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