С тольяттинца взыскали 240 тысяч за кражу дизельной электростанции и двигателя

Горожанин похитил чужое имущество в одном из поселков региона. Подробностями поделилась пресс-служба областного ГУ ФССП.
Тольяттинец узнал, что участок с дизельной электростанцией, двигателем от МАЗа и другими вещами никем не охраняется. В итоге забрал все себе. Но уйти незамеченным не удалось.
На мужчину завели уголовное дело. Суд лишил его свободы на 2 года условно и обязал выплатить потерпевшему 240 тыс. рублей. Но злоумышленник деньги отправлять не спешил. Материалы передали приставам Автозаводского района.
Правоохранители взыскали средства с доходов нарушителя и еще 16 тыс. рублей исполнительского сбора за просрочку по переводу.
Ранее самарские приставы отправили в зону спецоперации семь машин. Их забрали у любителей нетрезвой езды.
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