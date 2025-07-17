Мужчина задержан по подозрению в убийстве супруги в Жетысу

«В рамках производства предпринимается весь необходимый комплекс уголовно-процессуальных мер, направленных на установление полной и объективной картины преступления. Проводится сбор и тщательный анализ доказательств, назначены и уже проводятся судебные экспертизы. Проверяются версии и доводы всех сторон», — добавили в полиции.