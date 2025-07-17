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Мужчина задержан по подозрению в убийстве супруги в Жетысу

Талдыкорган. 17 июля. КазТАГ — Досудебное расследование проводится по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшей.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания, передает корреспондент агентства.

«По факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшей, полицией проводится досудебное расследование. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания», — сообщили в пресс-службе департамента полиции области Жетысу.

По данным ДП области, расследование находится на особом контроле руководства.

«В рамках производства предпринимается весь необходимый комплекс уголовно-процессуальных мер, направленных на установление полной и объективной картины преступления. Проводится сбор и тщательный анализ доказательств, назначены и уже проводятся судебные экспертизы. Проверяются версии и доводы всех сторон», — добавили в полиции.

В полиции подчеркивают, что следственные действия осуществляются строго в рамках закона, с соблюдением прав участников процесса.

«Виновные понесут ответственность в полном объеме закона. Иная информация в интересах следствия не разглашаются», — заключили в ДП.