Мужчина задержан по подозрению в убийстве супруги в Жетысу

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания, передает корреспондент агентства.
«По факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшей, полицией проводится досудебное расследование. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания», — сообщили в пресс-службе департамента полиции области Жетысу.
По данным ДП области, расследование находится на особом контроле руководства.
«В рамках производства предпринимается весь необходимый комплекс уголовно-процессуальных мер, направленных на установление полной и объективной картины преступления. Проводится сбор и тщательный анализ доказательств, назначены и уже проводятся судебные экспертизы. Проверяются версии и доводы всех сторон», — добавили в полиции.
В полиции подчеркивают, что следственные действия осуществляются строго в рамках закона, с соблюдением прав участников процесса.
«Виновные понесут ответственность в полном объеме закона. Иная информация в интересах следствия не разглашаются», — заключили в ДП.