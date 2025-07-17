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Задержаны подозреваемые в похищении и убийстве жителя Усть-Каменогорска

Задержали двух членов группировки, подозреваемых в похищении и убийстве жителя Усть-Каменогорска в мае 2025 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на КНБ РК.

Источник: кадр из видео КНБ

— 14 июля этого года Комитетом национальной безопасности совместно с департаментом полиции г. Алматы проведена операция по задержанию двух членов группировки, подозреваемых в похищении и убийстве жителя г. Усть-Каменогорска в мае 2025 года, — говорится в сообщении КНБ.

Указанные лица с июня 2025 года находились в розыске.

В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Они водворены в ИВС.

Также решается вопрос привлечения к уголовной ответственности алматинца, который умышленно укрывал разыскиваемых лиц.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 432 Уголовного кодекса за сокрытие преступления и преступников предусмотрена ответственность.