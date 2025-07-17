Задержаны подозреваемые в похищении и убийстве жителя Усть-Каменогорска

— 14 июля этого года Комитетом национальной безопасности совместно с департаментом полиции г. Алматы проведена операция по задержанию двух членов группировки, подозреваемых в похищении и убийстве жителя г. Усть-Каменогорска в мае 2025 года, — говорится в сообщении КНБ.