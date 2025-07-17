Shot: российским туристам пригрозили расстрелом за приближение к пляжу у отеля

Туристов из РФ заселили в египетский отель, из которого открывается вид на военную базу.
Российских туристов на египетском курорте Шарм-эш-Шейх разместили в пятизвездочном отеле Stella Di Mare Beach Hotel & Spa, расположенном в непосредственной близости от военной базы. Ни один из туроператоров заранее не сообщил отдыхающим о соседстве с объектом стратегического значения, сообщил telegram-канал Shot.
«Российских туристов заселили в отель с видом на египетскую военную базу. Им запретили купаться в море и пригрозили застрелить, если кто-то приблизится к пляжу», — передает telegram-канал. Отмечается, что стоимость проживания в этом отеле для двоих людей за 10 дней составляет около 250 тысяч рублей.
Среди основных неудобств туристы отмечают ежедневные подъемы военных в семь утра, которые сопровождаются громкими звуками и мешают отдыху. Во время учебных стрельб в округе раздаются характерные грохоты. Особое недовольство вызывает запрет на купание в море и нахождение на пляже, который расположен примерно в 700 метрах от военной базы. Как сообщили постояльцы, при попытке приблизиться воде военные могут принять туристов за диверсантов и открыть предупредительный огонь в воздух. Кроме того, акваторию патрулирует военный катер, следящий за тем, чтобы отдыхающие не пересекали установленные границы.
Ранее несколько десятков россиян в Египте отравились арбузами с высоким содержанием нитратов в Хургаде. Пострадавшими оказались туристы из разных отелей, включая Xanadu Makadi Bay, Sunrise Holidays Resort и Pickalbatros Dana Beach Resort.