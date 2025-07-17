Shot: российским туристам пригрозили расстрелом за приближение к пляжу у отеля

Среди основных неудобств туристы отмечают ежедневные подъемы военных в семь утра, которые сопровождаются громкими звуками и мешают отдыху. Во время учебных стрельб в округе раздаются характерные грохоты. Особое недовольство вызывает запрет на купание в море и нахождение на пляже, который расположен примерно в 700 метрах от военной базы. Как сообщили постояльцы, при попытке приблизиться воде военные могут принять туристов за диверсантов и открыть предупредительный огонь в воздух. Кроме того, акваторию патрулирует военный катер, следящий за тем, чтобы отдыхающие не пересекали установленные границы.