Жителя Самарской области отправили в колонию на 3 года за потасовку со знакомым

Это случилось в конце прошлого года в Волжском районе губернии. 51-летний пострадавший получил тяжкий вред здоровью, уточнили в региональном главке.
Потерпевший выпивал у себя дома с 42-летним товарищем в поселке Черновский. В какой-то момент поругались. Последний несколько раз ударил оппонента кухонным ножом и убежал. Владельца жилья отвезли в больницу.
На месте происшествия полицейские изъяли острый предмет и следы бурого цвета, которые были похожи на кровь. После задержали злоумышленника. Вину признал и добавил: поссорились на из-за ревности к жене пострадавшего.
Уголовное дело передали в Волжский районный суд. Тот лишил мужчину свободы на 3 года и 6 месяцев. Это время проведет в исправительной колонии строго режима. Приговор вступил в силу.
А в Самаре поймали опасного рецидивиста, который избил мать и знакомую.
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