Губернатор Шапша: в Калужской области в результате падения обломков БПЛА пострадала девочка

В Калужской области в результате ночного налета украинских беспилотников пострадала девочка. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Глава области уточнил, что обломки уничтоженного БПЛА упали на двухэтажку в Сухиническом районе.
«В Сухиничском районе БПЛА при падении попал в двухэтажный дом. Возгорания нет. Осколками остекления легкие ранения получила девочка 14 лет», — написал губернатор в своем телеграм-канале.
Он отметил, что пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь. Жители двухэтажного дома на время эвакуированы, а на месте происшествия сейчас работают оперативные службы.
В Минобороны ранее сообщили, что силы ПВО за ночь уничтожили в небе над регионами РФ 122 украинских беспилотника.