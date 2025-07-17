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Губернатор Шапша: в Калужской области в результате падения обломков БПЛА пострадала девочка

В Калужской области в результате ночного налета украинских беспилотников пострадала девочка.

В Калужской области в результате ночного налета украинских беспилотников пострадала девочка. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Глава области уточнил, что обломки уничтоженного БПЛА упали на двухэтажку в Сухиническом районе.

«В Сухиничском районе БПЛА при падении попал в двухэтажный дом. Возгорания нет. Осколками остекления легкие ранения получила девочка 14 лет», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Он отметил, что пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь. Жители двухэтажного дома на время эвакуированы, а на месте происшествия сейчас работают оперативные службы.

В Минобороны ранее сообщили, что силы ПВО за ночь уничтожили в небе над регионами РФ 122 украинских беспилотника.

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