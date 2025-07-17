Минюст США уволил прокурора, работавшую над делами P.Diddy и Эпштейна

По данным издания, Коми была отправлена в отставку без официального объяснения причин. Морин Коми является дочерью Джеймса Коми, бывшего директора ФБР. Джеймс Коми был уволен с поста в 2017 году и неоднократно становился объектом критики со стороны представителей администрации Дональда Трампа. Его подозревали в фабрикации документов по делу Эпштейна и в нарушениях при расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года. Источники ABC News отмечают, что президент Дональд Трамп ранее выражал недовольство тем, что Морин Коми сохраняет свою должность.