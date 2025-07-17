Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калужской области пострадала девочка при падении обломков БПЛА на дом

Подросток получила легкие ранения от осколков остекления.

Источник: Аргументы и факты

Девочка 14 лет пострадала в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника на двухэтажный дом в Калужской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.

По словам чиновника, все произошло в Сухиничском районе региона и обошлось без последующего возгорания. Подросток получила легкие ранения от осколков остекления, ей оказали необходимую медицинскую помощь.

«Жители дома временно эвакуированы, на месте работает оперативная группа. Администрацией района будет оказана помощь в проведении ремонта», — уточнил Шапша.

Губернатор отметил, что всего минувшей ночью, с 16 на 17 июля, в Калужской области сбили три украинских беспилотника, силами противовоздушной обороны (ПВО), — в Сухиничском, Думиничском и Ульяновском районах. Информацию о количестве перехваченных БПЛА подтвердило и Минобороны РФ.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше