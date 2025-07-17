В Калужской области пострадала девочка при падении обломков БПЛА на дом

Девочка 14 лет пострадала в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника на двухэтажный дом в Калужской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.
По словам чиновника, все произошло в Сухиничском районе региона и обошлось без последующего возгорания. Подросток получила легкие ранения от осколков остекления, ей оказали необходимую медицинскую помощь.
«Жители дома временно эвакуированы, на месте работает оперативная группа. Администрацией района будет оказана помощь в проведении ремонта», — уточнил Шапша.
Губернатор отметил, что всего минувшей ночью, с 16 на 17 июля, в Калужской области сбили три украинских беспилотника, силами противовоздушной обороны (ПВО), — в Сухиничском, Думиничском и Ульяновском районах. Информацию о количестве перехваченных БПЛА подтвердило и Минобороны РФ.