Четверо погибли в результате ДТП на трассе в Акмолинской области

«Департамент полиции сообщает, что 16 июля на автодороге “Екатеринбург — Алматы”» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомашин марок Chery и Nissan Patrol. В результате ДТП три человека погибли на месте происшествия, четверо различными телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение. Позже в городской больнице города Астана от полученных травм скончался водитель автомашины Chery Tiggo", — сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.