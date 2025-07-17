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Четверо погибли в результате ДТП на трассе в Акмолинской области

Кокшетау. 17 июля. КазТАГ — На автодороге «Екатеринбург — Алматы» 16 июля столкнулись автомобили марок Chery и Nissan Patrol, в результате аварии три человека скончались на месте, еще один скончался в больнице, передает КазТАГ.

Источник: Пресс-служба департамента полиции Акмолинской области

«Департамент полиции сообщает, что 16 июля на автодороге “Екатеринбург — Алматы”» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомашин марок Chery и Nissan Patrol. В результате ДТП три человека погибли на месте происшествия, четверо различными телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение. Позже в городской больнице города Астана от полученных травм скончался водитель автомашины Chery Tiggo", — сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

В настоящее время проводится досудебное расследование. По его итогам будет принято процессуальное решение.

В департаменте полиции напомнили, что водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, а также контролировать техническое состояние транспортного средства.