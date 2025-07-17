Губернатор Орловской области рассказал о последствиях атаки ВСУ на регион

ВСУ атаковали Орловскую область 11-ю дронами.
В Орловской области в ночь на 17 июля было уничтожено 11 беспилотников армии Украины. Сейчас на месте падения обломков аппаратов работают сотрудники МЧС и правоохранители, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
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«За прошедшую ночь над Орловской областью уничтожено 11 вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет», — написал Клычков в telegram-канале.
Дроны противника сбили за прошедшую ночь в нескольких регионах РФ. Так, в Воронеже БПЛА попал в многоэтажный дом, разрушив его фасад. Повреждения получили четыре квартиры. Также были ранены трое несовершеннолетних, им уже оказали медпомощь, передает RT.