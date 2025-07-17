Житель Хабаровского края потерял деньги при покупке несуществующего автомобиля

Как установили сотрудники полиции, потерпевший оставил заявку на покупку машины в интернете. Вскоре с ним связался мужчина, представившийся сотрудником компании, поставляющей автомобили из Южной Кореи. Мошенник прислал договор купли-продажи с реквизитами для оплаты, потребовав внести аванс в размере половины стоимости авто.