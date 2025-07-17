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Житель Хабаровского края потерял деньги при покупке несуществующего автомобиля

Сумма ущерба составила 2,5 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ванинском районе Хабаровского края возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. 42-летний местный житель, пытаясь приобрести автомобиль, перевел мошенникам 2,5 миллиона рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как установили сотрудники полиции, потерпевший оставил заявку на покупку машины в интернете. Вскоре с ним связался мужчина, представившийся сотрудником компании, поставляющей автомобили из Южной Кореи. Мошенник прислал договор купли-продажи с реквизитами для оплаты, потребовав внести аванс в размере половины стоимости авто.

После первого перевода злоумышленник запросил дополнительные средства на «таможенные пошлины» и доставку. Когда жертва выполнила и это требование, связь с продавцом оборвалась.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления и личность мошенника. Полиция напоминает: при покупке дорогостоящих товаров в интернете необходимо проверять репутацию продавца и избегать предоплаты через сомнительные схемы.