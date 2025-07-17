Автобус с пассажирами въехал в лес после ДТП под Братском. Фото

«Серьезная авария на федеральной трассе “Вилюй”. Автобус, следовавший по маршруту 55А, столкнулся с автомобилем УАЗ», — написал Дубровин в своем telegram-канале. На момент происшествия в салоне автобуса находились 30 человек. Информация о пострадавших уточняется. На месте аварии продолжают работать сотрудники ГИБДД, медики и спасатели.