Автобус с пассажирами въехал в лес после ДТП под Братском. Фото

В салоне автобуса находились 30 человек.
На федеральной трассе «Вилюй» вблизи города Братск Иркутской области пассажирский автобус съехал с дороги в лес после ДТП под Братском. Об этом сообщил мэр города Александр Дубровин.
«Серьезная авария на федеральной трассе “Вилюй”. Автобус, следовавший по маршруту 55А, столкнулся с автомобилем УАЗ», — написал Дубровин в своем telegram-канале. На момент происшествия в салоне автобуса находились 30 человек. Информация о пострадавших уточняется. На месте аварии продолжают работать сотрудники ГИБДД, медики и спасатели.
Автобус 55А столкнулся с автомобилем УАЗ telegram-канал Александра ДубровинаАвтобус 55А столкнулся с автомобилем УАЗ telegram-канал Александра ДубровинаАвтобус 55А столкнулся с автомобилем УАЗ telegram-канал Александра Дубровина.