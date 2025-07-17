Стоимость арестованного имущества Булгакова не превышает сумму ущерба

Как отмечается в материалах, суд уточнил, что общая стоимость имущества «не превышает сумму ущерба по делу, размер штрафа и иных имущественных взысканий по данному уголовному делу». Уточняется также, что арест наложили на банковские счета, жилой дом и квартиру, а также земельный участок и два автомобиля подсудимого.