Стоимость арестованного имущества Булгакова не превышает сумму ущерба

Стоимость имущества, арестованного у бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова и его близких, не превышает сумму ущерба по делу. Об этом сказано в судебных документах, передает РИА Новости.
Как отмечается в материалах, суд уточнил, что общая стоимость имущества «не превышает сумму ущерба по делу, размер штрафа и иных имущественных взысканий по данному уголовному делу». Уточняется также, что арест наложили на банковские счета, жилой дом и квартиру, а также земельный участок и два автомобиля подсудимого.
Накануне стало известно, что суд арестовал имущество дочери и супруги Булгакова в рамках уголовного дела о мошенничестве. Сумма ущерба превышает 49 млн рублей.
Напомним, по версии следствия, Булгаков, занимая пост замминистра обороны, инициировал создание и стал главой организованной преступной структуры. Согласно материалам дела, чиновник привел к хищению чужого имущества своих знакомых, а также нескольких неустановленных лиц.