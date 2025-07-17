В Самарской области поймали мужчину, который ограбил магазин на тысячу рублей

Это произошло в Приволжском районе губернии. Безработный местный стащил спиртное и продукты, объяснили в региональном главке.
Работница торговой точки рассказала полицейским, что мужчина зашел, взял товары и скрылся. Причинил ущерб на тысячу рублей. Правоохранители осмотрели место инцидента и взглянули на записи с камер наблюдения, поговорили с очевидцами.
После задержали 41-летнего ранее судимого злоумышленника. Во всем сознался. Сейчас проходит по уголовному делу по факту грабежа.
Недавно рассказывали о 17-летнем парне, который вырвал телефон у 35-летнего мужчины.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.