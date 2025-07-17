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В Самарской области поймали мужчину, который ограбил магазин на тысячу рублей

Это произошло в Приволжском районе губернии. Безработный местный стащил спиртное и продукты.

Это произошло в Приволжском районе губернии. Безработный местный стащил спиртное и продукты, объяснили в региональном главке.

Работница торговой точки рассказала полицейским, что мужчина зашел, взял товары и скрылся. Причинил ущерб на тысячу рублей. Правоохранители осмотрели место инцидента и взглянули на записи с камер наблюдения, поговорили с очевидцами.

После задержали 41-летнего ранее судимого злоумышленника. Во всем сознался. Сейчас проходит по уголовному делу по факту грабежа.

Недавно рассказывали о 17-летнем парне, который вырвал телефон у 35-летнего мужчины.

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