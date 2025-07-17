В Омске задержан наркодилер-наркоман с пакетом синтетического вещества

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 35-летнего жителя города на улице 3-й Молодежной. Во время обыска у мужчины в рюкзаке был обнаружен порошок, а в ходе последующего осмотра его квартиры оперативники изъяли несколько свертков с аналогичным содержимым.