В Омске задержан наркодилер-наркоман с пакетом синтетического вещества

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 35-летнего жителя города на улице 3-й Молодежной. Во время обыска у мужчины в рюкзаке был обнаружен порошок, а в ходе последующего осмотра его квартиры оперативники изъяли несколько свертков с аналогичным содержимым.
По результатам судебно-химической экспертизы установлено, что изъятые вещества являются производным N-метилэфедрона — синтетическим наркотиком. Общая масса запрещенного вещества превысила 155 граммов.
Как выяснили правоохранители, задержанный приобрел наркотик через один из мессенджеров с целью дальнейшей реализации. Предполагается, что он планировал организовать сбыт через курьеров, используя метод тайников-закладок. Однако оперативники помешали преступным планам злоумышленника.
Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Отметим, что задержанный ранее судим за кражу и незаконное хранение наркотиков. По данным следствия, он сам является потребителем наркотических веществ.
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