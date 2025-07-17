Автомобиль сорвался с серпантина в Баянауле: пострадали двое

— Установлено, 16 июля в зоне отдыха Жасыбай поселка Баянауыл, при спуске на серпантинной дороге, водитель автомашины «Hyundai Tucson» не справившись с управлением допустила опрокидывание авто в кювет. В результате ДТП, водитель и ее пассажир доставлены в больницу. Автомашина водворена на специальную стоянку, — сообщили в департаменте полиции.