Жители деревни отравили коровью тушу, пытаясь избавиться от тигра

Четверо жителей индийской деревни были задержаны за попытку убить тигра, отравив тушу коровы, которую хищник ранее загрыз. Об этом сообщает издание New Indian Express.
По данным лесного департамента, фермеры обработали останки животного ядохимикатами, рассчитывая, что тигр вернётся к своей добыче и погибнет.
Инцидент произошёл после того, как хищник напал на корову, принадлежавшую местным жителям. Опасаясь дальнейших нападений, сельчане решили расправиться с тигром своими силами. Их план был раскрыт: сотрудники лесного ведомства вместе с ветеринаром обнаружили следы отравляющего вещества на туше. После допроса задержанные признались в содеянном.
Тигры в Индии нередко вступают в конфликт с людьми из-за сокращения естественной среды обитания. Хищники, занесённые в Красную книгу, иногда нападают на скот, что вызывает недовольство фермеров. Но подобные методы борьбы с ними незаконны и караются по всей строгости. Задержанным грозит судебное разбирательство.
Эксперты напоминают, что для предотвращения конфликтов важно развивать программы компенсации фермерам за потерянный скот и усиливать меры по охране редких животных.
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