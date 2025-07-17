Жители деревни отравили коровью тушу, пытаясь избавиться от тигра

Тигры в Индии нередко вступают в конфликт с людьми из-за сокращения естественной среды обитания. Хищники, занесённые в Красную книгу, иногда нападают на скот, что вызывает недовольство фермеров. Но подобные методы борьбы с ними незаконны и караются по всей строгости. Задержанным грозит судебное разбирательство.