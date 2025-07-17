В Челябинске мужчина с пистолетом ворвался в ветклинику

Сотрудников ветеринарной клиники в Советском районе Челябинска напугал вооруженный посетитель.
Мужчина ворвался с пистолетом в помещение стационара — комнату, где в клетках находятся хвостатые пациенты. В стационаре, помимо собак и кошек, в тот момент были врач и клиентка. Мужчина тыкал пистолетом то в сторону врача, то в сторону животных, заявляя, что пришел повидать свою собаку.
— Мужчина и женщина являются клиентами нашей клиники, их животное проходит лечение в условиях стационара и готовится на выписку, — рассказали в ветеринарном центре «Зоомакс». — Пока женщина разговаривала с врачом, в помещение стационара забежал мужчина и начал угрожать пистолетом сотрудникам клиники. Женщина в это время начала кричать с просьбой вызвать полицию.
Помахав оружием, мужчина успокоился и даже бросился жать врачу руку. Затем оба клиента спешно ушли.
Ветеринары обратились в полицию, и дебошира вскоре задержали. Как оказалось, 48-летний горожанин пьян. Врачу он грозил пневматическим пистолетом — такие находятся в свободной продаже.
В ГУ МВД по Челябинской области сообщают, что пистолет у мужчины изъяли, а в отношении него самого составили административный протокол о появлении в общественном месте в состоянии опьянения. Штраф за такое нарушение — от 500 до тысячи рублей, кроме того, любителя спиртного могут арестовать на 15 суток.