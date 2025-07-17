В Челябинске мужчина с пистолетом ворвался в ветклинику

В ГУ МВД по Челябинской области сообщают, что пистолет у мужчины изъяли, а в отношении него самого составили административный протокол о появлении в общественном месте в состоянии опьянения. Штраф за такое нарушение — от 500 до тысячи рублей, кроме того, любителя спиртного могут арестовать на 15 суток.