Больше сотни дронов атаковали Россию, в Воронеже пострадали дети: карта атак БПЛА на 17 июля

В результате атаки беспилотника погиб мирный житель. Также сообщается о двоих женщинах и троих мужчинах с осколочными ранениями. После взрыва вспыхнул пожар. Информацией поделился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Помимо этого, поступала информация о нападении на частный дом, после чего вспыхнул пожар. Всего повреждено шесть домовладений. Было уничтожено пять БПЛА.