Больше сотни дронов атаковали Россию, в Воронеже пострадали дети: карта атак БПЛА на 17 июля

В Воронеже дрон влетел в жилой дом.
После удара беспилотника ВСУ об многоэтажку в Воронеже пострадало трое несовершеннолетних. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Помимо этого, была разрушена стена здания, а также повреждены четыре квартиры.
На месте происшествия работают экстренные службы. Эвакуирован подъезд, для его жителей выделяется временный пункт размещения. Помимо этого было сбито не менее 122 беспилотников над территорией РФ, заявили в Минобороны РФ. Подробнее про атаки БПЛА в ночь на 17 июля — в материале URA.RU.
Условные обозначения на картеФото: URA.RU.
Воронежская область.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДрон ВСУ врезался в жилой дом, трое детей пострадали: что известно о происшествии в Воронеже.
Над Воронежем было сбито не менее шести БПЛА. Об этом сообщает губернатор области Александр Гусев. Помимо этого, один беспилотник ударился в жилой многоэтажный дом. Пострадали трое несовершеннолетних. Разрушена стена дома, остекление, а также повреждены автомобили, на которые упали кирпичи. Пострадали четыре квартиры.
Брянская область.
Сообщается о сбитых 43 беспилотниках в Брянской области. Это следует из информации Минобороны РФ.
Курская область.
38 БПЛА было сбито над Курской областью. Об этом также сообщает ведомство.
Калужская область.
Судя по информации Минобороны РФ, беспилотники ВСУ атаковали Калужскую область. Сообщается о сбитых трех БПЛА.
Белгородская область.
В результате атаки беспилотника погиб мирный житель. Также сообщается о двоих женщинах и троих мужчинах с осколочными ранениями. После взрыва вспыхнул пожар. Информацией поделился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Помимо этого, поступала информация о нападении на частный дом, после чего вспыхнул пожар. Всего повреждено шесть домовладений. Было уничтожено пять БПЛА.
Санкт-Петербург.
В аэропорту Пулково были введены ограничения на отправку и прием воздушных судов. Об этом сообщал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Меры приняты в связи с угрозой атаки БПЛА.
Ленинградская область.
В Кировском районе Ленинградской области был отражен налет дронов. Об этом сообщает губернатор области Александр Дрозденко в своем telegram-канале. Было сбито два беспилотника, по информации Минобороны РФ.
Московский регион.
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Было сбито два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По информации Минобороны над Московским регионом всего было сбито 3 БПЛА.
Смоленская область.
В Смоленской области пострадал мирный житель при отражении атаки БПЛА. На него упали обломки. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин. Над областью было сбито два БПЛА, следует по информации Минобороны.
Липецкая область.
Объявлена угроза атаки БПЛА в регионе. Об этом сообщает МЧС области. Судя по информации Минобороны, над регионом было сбито шесть БПЛА.
Тульская область.
Объявлена опасность атака беспилотников в Тульской области. Информацию подтвердил губернатор Дмитрий Миляев. Помимо этого, по информации Министерства обороны РФ, была отражена атака двух беспилотников ВСУ. В период 07:00 до 07:40 по московскому времени был сбит еще один БПЛА.
Республика Крым.
По информации Министерства обороны РФ, над территорией Республики Крым были сбиты беспилотники. Их количество насчитывает три летательных аппарата.