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Шапша рассказал о ранении 14-летней девочки из-за попадания дрона в жилой дом

14-летняя девочка получила ранение при атаке дронов ВСУ в Калужской области.

Источник: Комсомольская правда

В Калужской области в результате падения беспилотного летательного аппарата пострадала несовершеннолетняя. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Сухиничском районе, где БПЛА при падении повредил двухэтажный жилой дом. В результате осколками стекол ранения получила 14-летняя девочка. По словам главы региона, ребенку оперативно оказали необходимую медицинскую помощь, а жильцов дома временно эвакуировали.

Шапша уточнил, что за сутки средствами ПВО в области было уничтожено три беспилотника — над Сухиничским, Думиничским и Ульяновским районами.

Напомним, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на четверг, 17 июля, уничтожили 122 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Как уточняется в сообщении министерства обороны, больше всего беспилотников сбили над территорией Брянской области.

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