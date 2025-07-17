Шапша рассказал о ранении 14-летней девочки из-за попадания дрона в жилой дом

В Калужской области в результате падения беспилотного летательного аппарата пострадала несовершеннолетняя. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в Сухиничском районе, где БПЛА при падении повредил двухэтажный жилой дом. В результате осколками стекол ранения получила 14-летняя девочка. По словам главы региона, ребенку оперативно оказали необходимую медицинскую помощь, а жильцов дома временно эвакуировали.
Шапша уточнил, что за сутки средствами ПВО в области было уничтожено три беспилотника — над Сухиничским, Думиничским и Ульяновским районами.
Напомним, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на четверг, 17 июля, уничтожили 122 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Как уточняется в сообщении министерства обороны, больше всего беспилотников сбили над территорией Брянской области.