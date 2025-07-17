WSJ: командир разбившегося лайнера Air India мог отключить подачу топлива

«Запись диалога между двумя пилотами самолета указывает на то, что именно капитан выключил переключатели, которые контролировали подачу топлива к двум двигателям самолета», — говорится в материале. Отмечается, что второй пилот сначала недоумевал от действий командира, а после начал паниковать. Главный пилот при этом оставался невозмутим.