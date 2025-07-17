Жительница Башкирии отдала мошенникам миллионные сбережения сына.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, вчера вечером в полицию обратилась 62-летняя жительница Стерлитамака. По словам потерпевшей, с 27 мая по 2 июля на её телефон поступали звонки с неизвестных номеров. Собеседники представлялись якобы сотрудниками инвестиционной компании. Аферисты рассказали пенсионерке о способе быстрого заработка, обещая получить хорошие дивиденды на инвестициях. Заинтересовавшись предложением, женщина решила попробовать.
Более месяца горожанка наблюдала за тем, как сумма вложенных средств удваивалась. Однако вывести прибыль так и не удалось. Личный кабинет оказался заблокирован, а лжеинвесторы перестали выходить на связь.
В итоге злоумышленники похитили более 8 млн рублей. Как позже выяснилось, сбережения принадлежали 38-летнему сыну пенсионерки. О подобных фактах мошенничества потерпевшая знала из СМИ и от близких, но, несмотря на это, она все же попалась на уловки аферистов.