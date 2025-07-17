Жительница Башкирии отдала мошенникам миллионные сбережения сына.

В итоге злоумышленники похитили более 8 млн рублей. Как позже выяснилось, сбережения принадлежали 38-летнему сыну пенсионерки. О подобных фактах мошенничества потерпевшая знала из СМИ и от близких, но, несмотря на это, она все же попалась на уловки аферистов.