Пожар уничтожил главную сцену фестиваля электронной танцевальной музыки прямо накануне открытия

Пожар уничтожил главную сцену бельгийского фестиваля Tomorrowland аккурат накануне открытия. Пожар произошел за день до того, как тысячи поклонников электронной танцевальной музыки собрались на развлекательном мегамероприятии в Бельгии.
Главная сцена музыкального фестиваля Tomorrowland недалеко от Антверпена была полностью уничтожена пожаром в среду, за день до того, как тысячи любителей электронной танцевальной музыки должны были прибыть на это бельгийское мероприятие, пишет The Guardian.
По словам организаторов, пострадавших нет, и они оптимистично настаивают на том, что продолжат фестиваль в течение следующих двух выходных.
На снимках, опубликованных на местных новостных сайтах и в социальных сетях, видно, как пламя и клубы черного дыма охватывают сцену и распространяются на близлежащий лес.
«Из-за серьезного инцидента и пожара на главной сцене Tomorrowland наша любимая главная сцена была серьезно повреждена, — сообщили организаторы на веб-сайте мероприятия. — Мы можем подтвердить, что во время инцидента никто не пострадал».
В заявлении организаторов действа говорилось, что теперь все внимание сосредоточено на «поиске решений» для фестивального уик-энда.
Ожидается, что в городе Бум соберутся около 100 000 человек, многие из которых планируют разбить лагерь на территории фестиваля. По словам организаторов, кемпинг DreamVille откроется, как и планировалось, в четверг.
Несколько десятков ди-джеев и звезд электронной музыки, включая Дэвида Гетту, Lost Frequencies, Армина Ван Бюрена и Шарлотту де Витте, выступят с пятницы в течение первых выходных, причем две трети мероприятий будут проходить на ныне разрушенной главной сцене.
Над спасением главной сцены работали несколько сотен пожарных. Прокуратура Антверпена начала расследование, хотя и заявила, что пожар произошел случайно.
Основанный 20 лет назад двумя братьями-бельгийцами, фестиваль Tomorrowland сделался всемирно известным брендом, отмечает The Guardian.
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