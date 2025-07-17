Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарчанка потеряла 64 тысячи на продвижении своего бренда одежды и соцсетей

Жертвой афериста стала 32-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Жертвой афериста стала 32-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, рассказали в областном ГУ МВД.

Потерпевшая развивает свой бренд одежды и активно ведет соцсети. С ней связался незнакомец и представился SMM-специалистом. Предложил раскрутить все всего за 60 тыс. рублей. Жительница областного центра согласилась.

Отправила деньги на неизвестный счет. После собеседник попросил еще 4 тыс. рублей на рекламу из-за небольшого числа подписчиков. Женщина перевела. Но популярности не прибавилось, а «помощник» перестал выходить на связь.

Недавно писали, что в Самаре участились случаи визитов лже-полицейских в квартиры жителей.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.