Самарчанка потеряла 64 тысячи на продвижении своего бренда одежды и соцсетей

Жертвой афериста стала 32-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, рассказали в областном ГУ МВД.
Потерпевшая развивает свой бренд одежды и активно ведет соцсети. С ней связался незнакомец и представился SMM-специалистом. Предложил раскрутить все всего за 60 тыс. рублей. Жительница областного центра согласилась.
Отправила деньги на неизвестный счет. После собеседник попросил еще 4 тыс. рублей на рекламу из-за небольшого числа подписчиков. Женщина перевела. Но популярности не прибавилось, а «помощник» перестал выходить на связь.
Недавно писали, что в Самаре участились случаи визитов лже-полицейских в квартиры жителей.
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