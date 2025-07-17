МВД: обезврежен волк, который пугал жителей Сеницы

«Сегодня около часа ночи в Минский РУВД поступило сообщение о том, что волк находится на детской площадке в Сенице. Незамедлительно на место выбыли участковый инспектор милиции и милиционер-водитель Минского РУВД. Волк вел себя очень агрессивно и начал бросаться. Было принято незамедлительное решение использовать табельное оружие и его обезвредить», — отметила начальник управления.