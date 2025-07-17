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МВД: обезврежен волк, который пугал жителей Сеницы

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волк, который пугал жителей Сеницы, обезврежен. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления информации и общественных связей МВД Наталья Сахарчук.

Видео о волке появилось в интернете. Информация милицией была направлена в соответствующие органы. Также дополнительно был выставлен наряд из сотрудников Минского РУВД для того, чтобы выявить и обезвредить волка.

«Сегодня около часа ночи в Минский РУВД поступило сообщение о том, что волк находится на детской площадке в Сенице. Незамедлительно на место выбыли участковый инспектор милиции и милиционер-водитель Минского РУВД. Волк вел себя очень агрессивно и начал бросаться. Было принято незамедлительное решение использовать табельное оружие и его обезвредить», — отметила начальник управления.

Как сообщила Наталья Сахарчук, министром внутренних дел принято решение о поощрении сотрудников внутренних дел.