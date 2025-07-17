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В Брянской области украинские беспилотники атаковали свинокомплекс

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Беспилотники ВСУ за прошедшие сутки несколько раз атаковали свинокомплекс «Мираторга» в Климовском районе Брянской области, пострадавших нет, сообщила компания в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи в период с 23.30 мск 16 июля до 7.00 мск 17 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 БПЛА над территорией Брянской области.

«Беспилотники атаковали свинокомплекс в Брянской области. За прошедшие сутки вражеские БПЛА несколько раз атаковали свинокомплекс в Климовском районе Брянской области. Благодаря слаженным действиям сотрудников предприятия пострадавших среди персонала нет, легкие повреждения получила строительная техника», — говорится в сообщении «Мираторга».

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