В Брянской области украинские беспилотники атаковали свинокомплекс

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи в период с 23.30 мск 16 июля до 7.00 мск 17 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 БПЛА над территорией Брянской области.
«Беспилотники атаковали свинокомплекс в Брянской области. За прошедшие сутки вражеские БПЛА несколько раз атаковали свинокомплекс в Климовском районе Брянской области. Благодаря слаженным действиям сотрудников предприятия пострадавших среди персонала нет, легкие повреждения получила строительная техника», — говорится в сообщении «Мираторга».