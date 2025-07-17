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Похищали деньги для ВСУ. На Урале поймали пособников украинских мошенников

Шестеро человек были задержаны в Свердловской и Ярославской областях.

В Ярославской области полиция расследует уголовное дело о дистанционном мошенничестве с участием украинских колл-центров, похищавших у россиян деньги и передававших их на нужды ВСУ. В рамках этого дела есть задержанные и в Свердловской области. Подробности — в материале на сайте ural.aif.ru.

ФСБ заинтересовалась.

Оперативные мероприятия по пресечению деятельности мошенников в России провели сотрудники ФСБ и полиции. Стражи порядка установили, что мошеннические телефонные вызовы из украинских кол-центров совершались при помощи GSM-шлюзов. Также оказалось, что деятельность мошеннических колл-центров координируется украинскими спецслужбами, а похищенные у россиян деньги тратятся на нужды вооружённых формирований Украины.

При этом украинская сторона привлекала в России администраторов сим-боксов, покупателей и продавцов этих устройств, а также курьеров по их доставке. Кроме того, интерес у них вызывали крупные партии сим-карт и дроперы, на которых они могли положиться в переводе похищенных денег в криптовалюту либо на иностранные банковские карты.

В результате оперативных мероприятий были задержаны шесть человек — администраторов сим-боксов. У них изъяли более 25 мобильных телефонов, шесть пакетов с сим-картами разных операторов, банковские карты и другое оборудование. Всё это оказалось на съёмных квартирах. Там задержанные устанавливали сим-боксы для одновременной работы с большим количеством сим-карт.

Пятеро фигурантов взяты под стражу. А ещё один уже отбывает наказание за ранее совершённое преступление, отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полиция и ФСБ выяснили, что мошенники звонили с Украины россиянам и при помощи этих сим-боксов их номера телефонов подменялись на российские. Звонки совершались от имени различных организаций и учреждений. Людей убеждали перевести деньги на якобы безопасные счета. И одна из пострадавших лишилась таким образом более 2,2 миллиона рублей.

Как уберечься от зарубежных колл-центров.

Сведения о том, что телефонные мошенники звонят россиянам из зарубежных колл-центров, в том числе расположенных и на территории Украины, новостью не являются. Об этом говорилось и год назад, и перед самым началом СВО. Даже периодически проходит информация о разгроме подобных центров. И тем не менее проблема остаётся актуальной. полиция и управление ФСБ России по Свердловской области накануне выступили с совместным обращением к населению.

В этом обращении говорится, что криминальные колл-центры постоянно развивают формы обмана людей. Звонки могут быть актуальными для абонента. Одним предлагают востребованные медицинские услуги, другим — разные компенсации либо выгодные финансовые операции, третьим — смену тарифа телефонной связи.

«Диалог с “доброжелателем” всегда заканчивается просьбой предоставить цифровые сведения из смс или банковской карты. Продиктовав которые, люди вскоре обнаруживают пропажу своих средств», — говорилось в обращении.

Пресс-секретарь полиции Свердловской области Валерий Горелых советует населению игнорировать входящие звонки с незнакомых номеров и не доверять полученной в телефонном разговоре информации о каких-либо действиях по банковской карте. Также нельзя сообщать незнакомцам персональные данные.

«Только соблюдение этих простых правил позволит снизить вероятность стать жертвой мошенников. Если столкнулись с подобными или похожими мошенническими схемами — немедленно обратитесь по линиям 02 или 112», — отметил Валерий Горелых.

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