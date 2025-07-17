Похищали деньги для ВСУ. На Урале поймали пособников украинских мошенников

Сведения о том, что телефонные мошенники звонят россиянам из зарубежных колл-центров, в том числе расположенных и на территории Украины, новостью не являются. Об этом говорилось и год назад, и перед самым началом СВО. Даже периодически проходит информация о разгроме подобных центров. И тем не менее проблема остаётся актуальной. полиция и управление ФСБ России по Свердловской области накануне выступили с совместным обращением к населению.