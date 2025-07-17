Россиянин ворвался в ветклинику с пистолетом, угрожая персоналу

Мужчина, явно находясь в состоянии алкогольного опьянения, прошел мимо администратора в стационар, где его супруга общалась с врачом. Направив пистолет на медика и жену, он потребовал немедленно показать ему собаку. Администратору удалось оперативно вывести других посетителей из клиники, вызвать охрану и полицию. Позже выяснилось, что мужчина уже видел щенка утром, поэтому причины его агрессии остались неясны.