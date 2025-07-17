Россиянин ворвался в ветклинику с пистолетом, угрожая персоналу

В Челябинске мужчина с пистолетом ворвался в ветеринарную клинику, требуя увидеть свою собаку, сообщает «URA.RU». Инцидент, попавший на камеры видеонаблюдения, прокомментировала руководитель клиники. По ее словам, щенок ротвейлера с пироплазмозом находился на лечении и шел на поправку. Собака содержалась в стационаре, открытом для посещений, но владелец, вместо того чтобы спокойно прийти, начал угрожать персоналу оружием.
Мужчина, явно находясь в состоянии алкогольного опьянения, прошел мимо администратора в стационар, где его супруга общалась с врачом. Направив пистолет на медика и жену, он потребовал немедленно показать ему собаку. Администратору удалось оперативно вывести других посетителей из клиники, вызвать охрану и полицию. Позже выяснилось, что мужчина уже видел щенка утром, поэтому причины его агрессии остались неясны.
Супруги покинули клинику, но вскоре мужчину задержали на соседней улице. Как сообщила владелица клиники, щенок получил необходимое лечение, его состояние удовлетворительное, и его планировали вернуть хозяевам в тот же день.
В пресс-службе полиции Челябинска подтвердили, что инцидент зарегистрирован в отделе «Советский». Злоумышленник 1997 года рождения был пьян, против него составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Изъятый пистолет оказался пневматическим, не требующим разрешения. Полиция продолжает разбирательство, решая вопрос о квалификации действий мужчины.
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