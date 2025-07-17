Один из выпавших из окна детей в Стерлитамаке находится в реанимации

Руководитель Минздрава республики предупредил, что открытые окна представляют смертельную опасность для детей, напомнив, что падения из окон остаются одной из основных причин детского травматизма и смертности. Он призвал родителей не оставлять окна открытыми и быть особенно осторожными с москитными сетками, которые создают ложное ощущение безопасности — дети могут опереться на них и выпасть вместе с конструкцией.