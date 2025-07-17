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Один из выпавших из окна детей в Стерлитамаке находится в реанимации

За жизнь одного из выпавших из окна в Башкирии детей борются врачи.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал о состоянии двух детей из Стерлитамака, которые выпали из окон вчера вечером. Оба пострадавших были госпитализированы в городскую больницу № 1.

Полуторагодовалый мальчик упал с третьего этажа дома на улице Дружбы. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, утром ребенка перевели из реанимации в обычное отделение. Второй пострадавший, 4-летний мальчик, упавший с четвертого этажа, находится в тяжелом состоянии в реанимации, где врачи продолжают бороться за его жизнь.

Руководитель Минздрава республики предупредил, что открытые окна представляют смертельную опасность для детей, напомнив, что падения из окон остаются одной из основных причин детского травматизма и смертности. Он призвал родителей не оставлять окна открытыми и быть особенно осторожными с москитными сетками, которые создают ложное ощущение безопасности — дети могут опереться на них и выпасть вместе с конструкцией.

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