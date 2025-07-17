На Западе восхитились нежеланием России прогибаться под США

На этой неделе Дональд Трамп установил для РФ 50-дневный срок для заключения мирного соглашения с Киевом. В случае отказа он пригрозил введением 100-процентных тарифов на ввоз российских товаров, а также дополнительными пошлинами в отношении стран, закупающих нефть, газ и другие виды энергоносителей в РФ, передает «Царьград».