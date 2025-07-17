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У россиянки пропал слух и онемело тело на отдыхе в Китае: что случилось

Shot: россиянка потеряла слух во время отдыха в Китае.

Источник: Комсомольская правда

Российская туристка потеряла слух во время отдыха в Китае, а после назначенного местными врачами лечения у девушки частично онемело тело, пишет Telegram-канал Shot.

Как сообщается, 26-летняя жительница Петербурга, отдыхая в Китае, проснулась с дикой болью в ушах, из-за которой она даже не могла открывать рот, жевать и глотать. На следующее утро девушка оглохла сразу на оба уха.

Россиянка решила обратиться к местным врачам, которые предложили ей гормональные таблетки. После приема таких медикаментов у нее онемела половина тела. Как выяснилось, препарат назначили в сильно превышенной дозировке.

Туристка смогла онлайн связаться с российскими врачами, которые дистанционно диагностировали у пациентки бактериальный отит, предположительно вызванный купанием в заливе. Ей назначили антибиотики, которые с трудом удалось получить лекарства в Китае, но слух пока не восстановился.

Ранее специалист Минздрава рассказал об ошибках при купании во время отпускников.