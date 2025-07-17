Олимпийского чемпиона на каникулах убило ударом молнии

Норвежский медалист Олимпийских игр по ски-кроссу Аудун Грюнвольд скончался после удара молнии. Норвежская федерация лыжного спорта объявила в среду, что жертвой молнии стал призер Олимпийских игр по ски-кроссу Аудун Грюнвольд. Ему было 49 лет.
Грюнвольд завоевал бронзу на Играх в Ванкувере в 2010 году, напоминает Associated Press.
«Мы с большим прискорбием восприняли известие о безвременной кончине Аудуна Грюнвольда», — говорится в сообщении норвежской федерации лыжного спорта. «Недавно в бывшего национального горнолыжника и спортсмена по ски-кроссу ударила молния во время поездки на отдых».
Федерация сообщила, что Грюнвольд был «быстро доставлен в больницу и получил лечение от травм, полученных в результате удара молнии», а затем скончался во вторник вечером.
Грюнвольд был членом сборной Норвегии по горнолыжному спорту до того, как перешел во фристайл и ски-кросс. В 1999 году на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту он один раз финишировал на подиуме, заняв третье место в скоростном спуске в Сьерра-Неваде, Испания.
Он также завоевал бронзовую медаль в ски-кроссе на чемпионате мира 2005 года и в общем зачете Кубка мира по ски-кроссу в 2007 году.
После завершения карьеры он стал тренером национальной сборной и телекомментатором.
«Норвежский лыжный спорт потерял выдающуюся фигуру, которая так много значила как для альпийского, так и для фристайл-сообщества», — сказал президент федерации Туве Мо Дирхауг, добавив, что его уход создает «огромную пустоту».
У Грюнвольда остались жена и трое детей. Его жена, Кристин Тандберг Хаугшо, написала в своем посте в социальной сети, что ее муж был «моей большой любовью и лучшим другом на протяжении 20 лет». Она добавила, что несчастный случай произошел, когда они были на летних каникулах.
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