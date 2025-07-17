Олимпийского чемпиона на каникулах убило ударом молнии

Грюнвольд был членом сборной Норвегии по горнолыжному спорту до того, как перешел во фристайл и ски-кросс. В 1999 году на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту он один раз финишировал на подиуме, заняв третье место в скоростном спуске в Сьерра-Неваде, Испания.