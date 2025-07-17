Казахстан получил рекордные 23 миллиарда долларов от Китая

Казахстан стал одним из ключевых получателей китайских инвестиций в рамках инициативы «Один пояс — один путь». За первые шесть месяцев 2025 года объем строительных контрактов и инвестиций Китая в Казахстане достиг $23 млрд, что стало рекордным показателем для страны и региона Центральной Азии. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на исследования Университета Гриффита совместно с Центром зеленых финансов и развития в Пекине.