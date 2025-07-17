Казахстан получил рекордные 23 миллиарда долларов от Китая

Казахстан играет ключевую роль в реализации «Один пояс — один путь».
Казахстан стал одним из ключевых получателей китайских инвестиций в рамках инициативы «Один пояс — один путь». За первые шесть месяцев 2025 года объем строительных контрактов и инвестиций Китая в Казахстане достиг $23 млрд, что стало рекордным показателем для страны и региона Центральной Азии. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на исследования Университета Гриффита совместно с Центром зеленых финансов и развития в Пекине.
По данным издания, общая сумма строительных контрактов и инвестиций Китая во всех странах-участниках инициативы составила 124 млрд долларов по 176 сделкам за первое полугодие 2025 года. По этому показателю Китай впервые превзошел аналогичные расходы США за весь 2024 год, которые составили 122 млрд долларов. Общий объем сделок и инвестиций в рамках инициативы уже превысил 1,3 трлн долларов с момента ее запуска.
Казахстан играет ключевую роль в реализации «Один пояс — один путь» благодаря своему географическому положению и богатым природным ресурсам. Китайские инвестиции направляются в развитие инфраструктуры, энергетики, металлургии и горнодобывающей промышленности. Только в сфере энергетики Китай вложил в Центральную Азию 25 млрд долларов, значительная часть которых пришлась на Казахстан. Привлечение 23 млрд долларов инвестиций в 2025 году позволяет Казахстану реализовать масштабные инфраструктурные и промышленные проекты, модернизировать транспортные коридоры и увеличить экспортный потенциал.
Эксперты связывают рост китайских инвестиций с замедлением внутреннего рынка КНР и необходимостью диверсификации рынков на фоне торговых конфликтов с США и Европой. На сегодняшний день к инициативе «Один пояс — один путь» присоединились более 150 стран и 30 международных организаций.