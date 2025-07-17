В Сети появилось видео с коровами, спасающимися от наводнения в Якутии

Напомним, с 14 июля 2025 года несколько районов на востоке Якутии сталкиваются с паводками и наводнениями. В одном из них — Оймяконском — власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Служба спасения Якутии посоветовала путешественникам воздержаться от турпоходов и сплавов.