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В Сети появилось видео с коровами, спасающимися от наводнения в Якутии

Животные попали в «ловушку» из-за воды, окружившей холм, на котором они спасаются от паводка.

Источник: Аргументы и факты

Видеозапись, на которой запечатлены коровы, забравшиеся на холм из-за наступающего наводнения, появились в социальных сетях. Животные оказались в «ловушке» из-за воды, которая окружила этот участок.

Кадры сделал житель села Хара-Тумул в Оймяконском улусе в Якутии, столкнувшегося с разгулом природной стихии, который был вызван двухнедельными ливнями. Автор видеозаписи рассказал, что коровы не могут самостоятельно покинуть холм.

Они несколько дней находятся на внезапно образовавшемся острове без корма. Кроме того, все это время коров никто не доил.

Напомним, с 14 июля 2025 года несколько районов на востоке Якутии сталкиваются с паводками и наводнениями. В одном из них — Оймяконском — власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Служба спасения Якутии посоветовала путешественникам воздержаться от турпоходов и сплавов.