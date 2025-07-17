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В Тульской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия

ТУЛА, 17 июл — РИА Новости. Обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий в Тульской области, а также обнаружены в населенных пунктах, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения ПВО Минобороны России во время вражеской атаки уничтожили три беспилотника. Пострадавших нет. Оперативные службы работают. Обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий, а также обнаружены в населенных пунктах», — написал он.

Ранее Минобороны России сообщало, что в период с 23.30 до 7.00 мск над Тульской областью дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен один БПЛА, в период с 7.00 до 7.30 мск — еще два БПЛА.

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