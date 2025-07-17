В Тульской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия

«Подразделения ПВО Минобороны России во время вражеской атаки уничтожили три беспилотника. Пострадавших нет. Оперативные службы работают. Обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий, а также обнаружены в населенных пунктах», — написал он.
Ранее Минобороны России сообщало, что в период с 23.30 до 7.00 мск над Тульской областью дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен один БПЛА, в период с 7.00 до 7.30 мск — еще два БПЛА.
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