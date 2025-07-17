Внезапную смерть исследователя паранормальных явлений связали с «одержимой призраками» куклой

«В преддверии предстоящих дней мы хотим поделиться тем, что, хотя мы не знаем, каким будет будущее Общества психических исследований Новой Англии без Дэна, мы планируем продолжить проведение мероприятий, ранее запланированных на этот год. Мы всем сердцем верим, что Дэн хотел бы, чтобы эта работа продолжалась — объединяла людей, делилась знаниями и чтила память Эда и Лоррейн Уоррен», — добавили в организации.