Внезапную смерть исследователя паранормальных явлений связали с «одержимой призраками» куклой

Исследователь паранормальных явлений скончался во время тура по США, посвященного кукле Аннабель, которая, предположительно, одержима призраками. Общество психических исследований Новой Англии объявило о «внезапной» смерти 54-летнего лидера этой организации Дэна Риверы.
Исследователь паранормальных явлений, который помогал руководить национальным туром по поиску куклы Аннабель, предположительно населенной призраками, скоропостижно скончался в минувшие выходные, пишет The Guardian.
Во вторник Общество психических исследований Новой Англии объявило о «внезапной» смерти 54-летнего Дэна Риверы, ведущего исследователя паранормальных явлений организации и ветерана армии.
Смерть Риверы наступила в воскресенье во время его визита в Геттисберг, штат Пенсильвания, где он возглавлял тур Devils on the Run. В рамках тура Риверс и другие участники Общества психических исследований Новой Англии возили куклу, предположительно, одержимую привидениями, по нескольким штатам.
Кукла, которая была популяризирована благодаря фильму ужасов «Заклятие» 2013 года и его последующей франшизе, была впервые куплена в 1970 году в магазине для хобби матерью и подарена ее дочери, студентке медицинского факультета, в Коннектикуте, поясняет The Guardian.
Сообщалось, что Аннабель передвигалась самостоятельно, оставляя на жертвах записки и «психические знаки». Впоследствии кукла была передана покойным исследователям паранормальных явлений Эду и Лоррейн Уоррен, которые хранили ее в своем оккультном музее в Монро, штат Коннектикут.
Ривера, который утверждал, что Лоррейн Уоррен была его наставницей, рассказал участникам, собравшимся в Геттисбергском национальном приюте для солдат в минувшие выходные, о мерах предосторожности, которые он предпринял, чтобы защитить их от предполагаемых преследований куклы.
«Лоррейн посоветовала бы, чтобы защитить себя, закрыть глаза и представить себя в ореоле белого света», — сказал Ривера участникам, сообщает The Evening Sun.
В заявлении для издания Фрэнсис Датроу, коронер округа Адамс, подтвердил, что по состоянию на вторую половину дня вторника причина смерти Риверы остается неопределенной до проведения вскрытия.
Офис коронера также добавил, что смерть Риверы не была подозрительной и что он был найден один в своем гостиничном номере, сообщает Evening Sun.
В своем заявлении, опубликованном в Интернете, Общество психических исследований Новой Англии оплакивает смерть Риверы, говоря: «Его отличали честность, творческий подход и щедрость. Страсть Дэна к паранормальным явлениям коренилась в искреннем желании обучать, помогать и общаться с другими людьми — будь то через социальные сети, конференции или расследования с участием местных семей, стремящихся к взаимопониманию и миру».
«В преддверии предстоящих дней мы хотим поделиться тем, что, хотя мы не знаем, каким будет будущее Общества психических исследований Новой Англии без Дэна, мы планируем продолжить проведение мероприятий, ранее запланированных на этот год. Мы всем сердцем верим, что Дэн хотел бы, чтобы эта работа продолжалась — объединяла людей, делилась знаниями и чтила память Эда и Лоррейн Уоррен», — добавили в организации.