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Обломки БПЛА в Тульской области упали на территории предприятия

Российские силы ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата в Тульской области. Обломки дронов рухнули на территорию промышленного предприятия и были найдены в нескольких населённых пунктах региона, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Источник: Life.ru

«Обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий, а также обнаружены в населенных пунктах‎»‎, — написал чиновник.

К счастью, жертв и пострадавших нет, оперативные службы уже работают на местах.

Напомним, минувшей ночью российские системы ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ над рядом регионов России. Было перехвачено и уничтожено 122 украинских БПЛА самолётного типа.

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