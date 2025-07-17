Обломки БПЛА в Тульской области упали на территории предприятия

«Обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий, а также обнаружены в населенных пунктах», — написал чиновник.
К счастью, жертв и пострадавших нет, оперативные службы уже работают на местах.
Напомним, минувшей ночью российские системы ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ над рядом регионов России. Было перехвачено и уничтожено 122 украинских БПЛА самолётного типа.
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