По данным FT, действия правоохранительных органов были политически мотивированы и сопровождались нарушениями процедур. Политики, активисты и дипломаты выражают обеспокоенность тем, что Зеленский и его команда используют полномочия военного времени для устранения критиков и укрепления личной власти. Особое недовольство вызвали недавние кадровые перестановки, в результате которых на ключевые государственные посты были назначены лояльные президенту фигуры, а также отказ в назначении независимых кандидатов на руководящие должности.