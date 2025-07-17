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Каникулы у бабушки для школьника закончились уголовным делом

В Брестской области задержаны два подростка, которые работали курьерами на наркомаркет — в тайнике сотрудники милиции изъяли более 250 грамм особо опасного психотропа.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Сотрудники наркоконтроля Брестской области по подозрению в сбыте наркотиков задержали двоих подростков, один из которых приехал в Беларусь из соседней страны на каникулы к бабушке, сообщили в МВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили, что два подростка 14 и 16 лет более трех недель работали курьерами на наркомаркет.

«Предложение о преступном заработке 14-летний школьник, приехавший из соседней страны на каникулы к бабушке, и 16-летний учащийся колледжа из Белоозерска нашли в мессенджере», — сообщил заместитель начальника УНиПТЛ УВД Брестской области Дмитрий Суходольский.

По его словам, после того, как подростки прошли «обучение», они неоднократно получали оптовые партии наркотиков, фасовали и делали закладки в Брезовском районе Брестской области.

Несовершеннолетние курьеры были задержаны, когда приехали забрать очередную партию психотропа в Пинском районе.

«В тайнике было обнаружено и изъято более 250 граммов особо опасного психотропного вещества 4-СМС», — рассказали в милиции.

Криминальным заработком подростки занимались почти три недели.

За незаконный сбыт наркотиков в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, им грозит до 15 лет лишения свободы (в Беларуси уголовная ответственность наступает с 14-летнего возраста).

В МВД призвали родителей контролировать детей во время каникул, ведь именно в этот период возрастает число случаев вовлечения подростков в преступную деятельность.