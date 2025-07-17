Боевой клинок в трости пытались пронести в здание суда в Сочи

Инцидент произошел во время стандартной процедуры регистрации и учета посетителей. Судебный пристав обратил внимание на одного из посетителей, опиравшегося на трость, конструкция которой сотруднику показалась подозрительной.
Проведя досмотр, он выяснил, что в трости находится скрытый клинок, и не пустил мужчину с опасным предметом в здание суда и тем самым обеспечив безопасность других посетителей и сотрудников суда.
Сейчас проводится проверка все обстоятельств инцидента. Посетителя, пытавшегося пронести холодное оружие, передали сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства и установления мотивов его действий.