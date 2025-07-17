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Боевой клинок в трости пытались пронести в здание суда в Сочи

В Адлерский районный суд Сочи посетитель пытался пронести холодное оружие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Источник: Российская газета

Инцидент произошел во время стандартной процедуры регистрации и учета посетителей. Судебный пристав обратил внимание на одного из посетителей, опиравшегося на трость, конструкция которой сотруднику показалась подозрительной.

Проведя досмотр, он выяснил, что в трости находится скрытый клинок, и не пустил мужчину с опасным предметом в здание суда и тем самым обеспечив безопасность других посетителей и сотрудников суда.

Сейчас проводится проверка все обстоятельств инцидента. Посетителя, пытавшегося пронести холодное оружие, передали сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства и установления мотивов его действий.