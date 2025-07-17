В ДТП в Павловском районе погибла 6-летняя девочка

Как уточнили в соцсетях кубанской полиции, инцидент случился примерно в 15:30. По версии следствия, водитель пустого тонара Volvo совершал обгон и наехал на стоящий автомобиль Nissan. В ведомстве отметили, что легковушка находилась на встречной, левой полосе из-за другой аварии, случившейся мгновениями ранее.