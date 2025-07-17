В ДТП в Павловском районе погибла 6-летняя девочка

По информации правоохранителей, есть погибшие.
Как уточнили в соцсетях кубанской полиции, инцидент случился примерно в 15:30. По версии следствия, водитель пустого тонара Volvo совершал обгон и наехал на стоящий автомобиль Nissan. В ведомстве отметили, что легковушка находилась на встречной, левой полосе из-за другой аварии, случившейся мгновениями ранее.
В итоге в Nissan погибла 6-летняя девочка. Еще два пассажира иномарки получили травмы, включая 9-летнюю девочку. Кроме того, 60-летний водитель легкового авто — дедушка ребенка — не пострадал, однако вскоре умер от сердечного приступа.
Полицейскими проводится проверка. Выясняются все детали трагедии.