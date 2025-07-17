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В ДТП в Павловском районе погибла 6-летняя девочка

В Павловском муниципалитете на трассе «Кавказ» 16 июля произошла авария.

По информации правоохранителей, есть погибшие.

Как уточнили в соцсетях кубанской полиции, инцидент случился примерно в 15:30. По версии следствия, водитель пустого тонара Volvo совершал обгон и наехал на стоящий автомобиль Nissan. В ведомстве отметили, что легковушка находилась на встречной, левой полосе из-за другой аварии, случившейся мгновениями ранее.

В итоге в Nissan погибла 6-летняя девочка. Еще два пассажира иномарки получили травмы, включая 9-летнюю девочку. Кроме того, 60-летний водитель легкового авто — дедушка ребенка — не пострадал, однако вскоре умер от сердечного приступа.

Полицейскими проводится проверка. Выясняются все детали трагедии.