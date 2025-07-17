«Ужасающая политика»: вместо покусавшей человека медведицы застрелили не то животное

В случае с Норвегией участники кампании заявили, что природоохранные органы нарисовали вводящую в заблуждение картину медведя. Об укусе широко сообщалось как о неспровоцированном нападении на туриста, но полицейский отчет в агентство по охране окружающей среды, воспроизведенный в решении суда во вторник, показал, что у жертвы были две охотничьи собаки, когда он впервые столкнулся с животным. Он отвел одну из собак домой и вернулся с другой, чтобы пойти по замеченным им следам.