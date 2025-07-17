«Ужасающая политика»: вместо покусавшей человека медведицы застрелили не то животное

Медведица, укусившая человека в Норвегии, разгуливает на свободе после охоты, в ходе которой было застрелено не то животное.
Норвежское агентство по охране окружающей среды объявило, что охота на бурого медведя, укусившего человека за локоть, приостановлена из-за случая, который вызвал гнев борцов за права животных, после того как был застрелен не тот медведь, пишет The Guardian.
В среду агентство заявило, что в настоящее время не планирует выполнять приказ об отлове медведя, который оно издало в конце июня в Ярфьорде, недалеко от границы с Россией, после того, как медведица укусила мужчину за руку, в результате чего ему пришлось накладывать швы.
Этот приказ вызвал возмущение после того, как природоохранные инспекторы, выслеживавшие медведицу, потеряли след, а затем по ошибке убили медведя-самца.
Во вторник окружной суд Осло отменил временный судебный запрет, который организации, защищающие права животных, получили, чтобы спасти медведицу и двух ее медвежат, которые также должны были быть убиты на том основании, что без нее они будут голодать.
Однако затем агентство по охране окружающей среды заявило, что не будет отлавливать медведей, поскольку они переместились на юг.
Сири Мартинсен, ветеринар и активистка группы по защите прав животных, сказала: «Это решение является первым профессионально обоснованным решением Норвежского агентства по охране окружающей среды в этом скандальном деле».
Она назвала вердикт суда, вынесенный во вторник, «просто еще одним примером ужасающей политики Норвегии в отношении хищников».
Бурые медведи в Норвегии находятся под угрозой исчезновения, но могут быть отловлены по целому ряду причин, в том числе для обеспечения безопасности людей, пишет The Guardian.
Участники кампании утверждали, что медведица была не более опасна, чем другие медведи, и что риск подобных инцидентов был минимальным. Они сказали, что во время нападения имело место несколько отягчающих обстоятельств, таких как ощущение, что ее детенышам угрожала опасность, защита туши животного, находившейся поблизости, и присутствие собаки, которая была с жертвой.
«Медведь в данном случае вел себя как медведь», — утверждали участники кампании в суде.
Агентство по охране окружающей среды заявило, что оно выполнило все требования закона, чтобы отдать приказ об отлове, и ему не нужно было доказывать, что это животное с большей вероятностью, чем другие медведи, нападет на людей. «Своим поведением медведь уже показал, что представляет опасность для жизни и здоровья людей», — говорится в сообщении.
Суд вынес решение в пользу агентства и согласился с тем, что медведь был изображен как зверь не робкого десятка. Суд отметил, что нападение произошло примерно в 300 метрах от дома жертвы, в районе с пешеходными тропами.
Агентство сообщило в среду, что медведь не был замечен камерами наблюдения за дикой природой в этом районе на прошлой неделе.
Хильде Сингсаас, директор агентства, сказала: «Риск новых столкновений между людьми и медведицей, о которой идет речь, сейчас значительно ниже, чем когда мы приняли решение об отбраковке 26 июня. Поэтому мы не будем принимать решения о новой выбраковке сейчас».
В последние годы в Европе возросло стремление убивать крупных хищников, поскольку волки, поедающие фермерских овец, и несколько нападений медведей на людей вызвали возмущение правилами защиты дикой природы. Ультраправые партии по всему континенту проводят кампании по ослаблению «зеленых» правил перед лицом угроз со стороны диких животных, пишет The Guardian.
В случае с Норвегией участники кампании заявили, что природоохранные органы нарисовали вводящую в заблуждение картину медведя. Об укусе широко сообщалось как о неспровоцированном нападении на туриста, но полицейский отчет в агентство по охране окружающей среды, воспроизведенный в решении суда во вторник, показал, что у жертвы были две охотничьи собаки, когда он впервые столкнулся с животным. Он отвел одну из собак домой и вернулся с другой, чтобы пойти по замеченным им следам.
Мартинсен отмечает: «Пострадавший мужчина по собственной инициативе шел по следам медведя с охотничьей собакой. Это именно то, чего не следует делать с медведицей и ее детенышами, когда они маленькие».
Она заявила, что агентство по охране окружающей среды не смогло должным образом проинформировать общественность о характере атаки. Агентство отказалось комментировать свою характеристику атаки.
По данным Норвежского института исследований природы, медведи в Скандинавии в среднем ранят одного человека в год, и «подавляющее большинство» нападений происходит во время охоты.
Участники кампании приветствовали последнее решение агентства по охране окружающей среды, но раскритиковали его за то, что оно оставило дверь открытой, чтобы убить медведя, если он вернется.
Алетт Сандвик из Ассоциации хищников сказала: «Предположение о том, что новое разрешение на выбраковку может быть выдано только потому, что ее видели в этом районе, противоречит положениям закона. Эта территория является частью естественной среды обитания самок, и это не тот случай, когда в самок можно стрелять только потому, что вы их видите».
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